Кишинёв, 10 февраля, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Отставка премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы и последовавший роспуск правительства страны стали результатом протестной деятельности, которую на протяжении полугода организовывала оппозиционная партия «Шор». Об этом 10 февраля заявил РИА Новости лидер партии Илан Шор.

Иван Шилов ИА REGNUM Протестующий

«Это результат протестного движения за последние шесть месяцев. Правительство Гаврилицы было самым неподготовленным за все годы независимости Молдавии», — сказал Шор.

Он напомнил, что в ходе протестов также требовали компенсировать жителям страны чрезмерный рост тарифов ЖКХ и распустить парламент, чтобы провести досрочные выборы. Политик назвал действующую власть Молдавии «хунтой», которая уже не представляет интересы населения.

Шор также считает, что нужно было возбудить уголовное дело в отношении Гаврилицы, а не обходиться только отставкой.

Напомним, Гаврилица объявила об уходе с поста премьер-министра Молдавии 10 февраля. Президент Молдавии Майя Санду приняла отставку. По словам Гаврилицы, её правительство сделало бы больше, «если бы правительство пользовалось такой же поддержкой внутри страны, как и за рубежом».