Грозный, 10 февраля, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Чечня вошла в десятку лидеров в России по качеству жизни. В республике отмечается положительная динамика во многих социально значимых сферах. Об этом сообщил 10 февраля глава региона Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Чечня

По его словам, Чечня заняла восьмое место среди субъектов РФ. Заслушав эту информацию, которую предоставила президенту России Владимиру Путину в ходе совещания гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, он отметил успехи руководства Чечни в сфере обеспечения безопасности и социальной защиты.

«Глава государства отметил, что наш регион находится на первом месте по уровню безопасности и на втором месте — по социальной защите. В целом Владимир Владимирович высоко оценил проведённую нами работу по повышению качества жизни населения региона. В свою очередь хочу сказать, что подобных показателей мы смогли достичь при полной поддержке лично Владимира Путина и правительства РФ», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Напомним, в 2022 году согласно исследованию Финансового университета при правительстве РФ столица Чечни Грозный вошел в число городов с высоким качеством жизни, заняв третье место и уступив лишь Москве и Сочи.