Санкт-Петербург, 10 февраля, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге приходится работать в сложных метеоусловиях из-за метели и мокрого снега. Об этом 10 февраля сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей компании воздушной гавани.

Виктория Бабаева ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Отмечается, что аэропорт, несмотря на непогоду, продолжает работать штатно. Тем не менее экипажи прилетающих самолётов могут принять решение уйти на другой аэродром.

«На данный момент такое решения приняли экипажи двух рейсов», — сообщили в аэропорту.

В пресс-службе также отметили, что из-за метеоусловий был задержан один рейс до Волгограда. Остальные вылеты планируется проводить в соответствии с расписанием.

Напомним, в Санкт-Петербурге 10 февраля объявили штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра до 20-24 м/с.