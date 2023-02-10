Санкт-Петербург, 10 февраля, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Директор Русского музея в Санкт-Петербурге Владимир Гусев покинул занимаемый в течении более 30 лет пост. Об этом 10 февраля сообщил в пресс-службе учреждения.

Александр Гальперин/РИА Новости Директор Государственного Русского музея Владимир Гусев

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Уточняется, что Гусев теперь стал президентом музея. Вместо него временно исполнять обязанности директора будет заместитель главы музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.

«Плановый переход Владимира Александровича на эту почётную должность произошёл в соответствии с его личным обращением в Минкультуры России и связан с завершением трудового контракта», — пояснили РБК в пресс-службе Русского музея.

Напомним, российский искусствовед Владимир Гусев руководил Русским музеем с 1988 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве культуры заявили, что Зельфира Трегулова покидает пост генерального директора Государственной Третьяковской по завершении срока трудового контракта. Новым гендиректором назначена возглавлявшая с 2022 года Политехнический музей Елена Проничева.