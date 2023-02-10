Архангельск, , 17:55 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил переселять жильцов из аварийного жилья в деревянные дома. Для этого необходимо использовать дома промышленного производства. Начать расселение в них надо уже в 2023 году. Об этом 10 февраля глава государства заявил в ходе совещания по вопросам лесопромышленной отрасли.

Рабочая поездка президента РФ Путина в Архангельскую область © Алексей Филиппов/POOL/ТАСС

«Уже в текущем году надо задействовать малоэтажные деревянные дома заводского изготовления в программе расселения аварийного жилья», — поручил Путин.

Как отметил глава Республики Коми Владимир Уйба, такие дома в регионе готовы начать строить для расселения из аварийного жилья после согласования с МЧС. ИХ проекты уже разработаны. По словам руководителя субъекта РФ, это станет реальной мерой исправления ситуации по аварийному жилью.

«Быстро, качественно, из собственных материалов, при поддержке собственного производителя. У нас остались согласования только с МЧС, и дальше мы готовы начинать домостроение из своего материала в первую очередь для решения [проблемы] аварийного жилья», — заявил Владимир Уйба.