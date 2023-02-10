Варшава, , 17:54 — REGNUM Если вы думаете, что Польша наращивает военную мощь для прямого столкновения с Россией, то это мнение ошибочно. Об этом в колонке для издания Niezaleny Dziennik Polityczny (NDP) заявил обозреватель Марек Галась.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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Журналист уверен, что милитаризация Польши говорит о подготовке к конфликту из-за территорий западной Украины, которые Варшава намерена вернуть себе. Поэтому Польше потребуется усиленный военный потенциал, чтобы впоследствии защищать возвращенные территории от возможных восстаний.

Именно поэтому, по его словам, на восточной границе страны скапливается так много иностранной военной техники, поэтому «армия сейчас ведет набор в ускоренных темпах, используя довольно агрессивные методы ― навязчивую рекламу на телевидении и в общественных местах, широкую пропаганду, акции и сказочные обещания».

«Даже дети и молодежь втягиваются армией Блащака в недетские игры с оружием. Зачем? Чтобы поляки были готовы к ожидаемой агрессии со стороны украинцев, которые ненависть к полякам впитали с молоком матери», ― пояснил обозреватель.

В качестве доказательства того, что Украина собирается отдать западные территории Польше, Галась приводит недавнее заявление Киева о том, что польский язык могут включить в список выпускных экзаменов в школе, а также указание во многих объявлениях о сдаче квартир во Львове о возможной передаче городских территорий под юрисдикцию другого государства.

«Процесс передачи западных земель бывшей Украины, похоже, был спланирован давно и запущен с первых дней специальной военной операции России», — предположил обозреватель.

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Автор публикации также напомнил последователях идеологии фашизма, с которыми могут после передачи украинских земель столкнуться поляки.

«После вступления в силу договора о передаче исторических земель Дуды ― Зеленского мы снова будем считаться оккупантами. И тогда уже Польша наверняка не избежит новой Волынской резни», ― заключил обозреватель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что «Польша активно продолжает подготовку к захвату западной Украины. Он напомнил о словах президента Польши Анджея Дуды о том, что «границ между Польшей и Украиной больше не будет», а украинцы и поляки смогут «вместе жить на этой земле».

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