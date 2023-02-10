Киев, , 17:53 — REGNUM Заявления об отставке написали пять заместителей украинского министра внутренних дел. Об этом 10 февраля сообщает издание «РБК Украина».

Глава МВД Украины Игорь Клименко © EPA/ANDRII NESTERENKO\ТАСС

«Заместители главы министерства внутренних дел написали заявления об отставке», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в отставку подали Игорь Бондаренко, Екатерина Павличенко, Богдан Драпьятый, Мэри Акопян и Сергей Гончаров.

Кроме того, отмечается, что в пресс-службе МВД Украины изданию подтвердили такую информацию, указав, что такие увольнения являются законной процедуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные закрепились в северной части Артёмовска.