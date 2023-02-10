Астана, , 18:01 — REGNUM На территории Казахстана, возле границы с Россией, 10 февраля было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщает пресс-служба сети сейсмических станций ТОО «СОМЭ» при МЧС республики.

Землетрясение Martin Luff

По данным специалистов, подземные толчки зафиксировали в 15:35 по московскому времени. Их эпицентр находился в 928 км северо-восточней Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что 10 февраля также произошло землетрясение в Киргизии. Там магнитуда составила 4,5. Очаг подземных толчков находился на расстоянии 338 км от Алма-Аты.