Звезда «Иронии судьбы» Брыльска об Ахеджаковой: «Ей нужно уезжать»
Москва, 10 февраля 2023, 18:08 — REGNUM Звезда фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», актриса Барбара Брыльска посоветовала коллеге Лии Ахеджаковой уехать из России в беседе с телеграм-каналом «Абзац».
«Лия, так держать! Родина её недостойна», — сказала Брыльска, говоря о Лии Ахеджаковой, которая осталась без ролей в театре «Современник».
«Конечно, ей нужно уезжать», — добавила польская актриса.
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Ранее слова поддержки в адрес Лии Ахеджаковой выразил народный артист СССР Олег Басилашвили. Он заявил, что готов подписать письмо в защиту Ахеджаковой, если такое появится.
Ранее народный артист России Василий Бочкарёв заявил, что он не согласен с критической позицией Ахеджаковой по спецоперации на Украине.