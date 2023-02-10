Москва, 10 февраля, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Звезда фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», актриса Барбара Брыльска посоветовала коллеге Лии Ахеджаковой уехать из России в беседе с телеграм-каналом «Абзац».

Цитата хф Ирония судьбы, или С лёгким паром! , реж. Эльдар Рязанов, СССР, 1975 Барбара Брыльска в роли Надежды Шевелёвой

«Лия, так держать! Родина её недостойна», — сказала Брыльска, говоря о Лии Ахеджаковой, которая осталась без ролей в театре «Современник».

«Конечно, ей нужно уезжать», — добавила польская актриса.

Цитата из м/с «Ирония судьбы, или С легким паром!». реж Эльдар Рязанов. 1975. СССР Лия Ахеджакова (слева) и Валентина Талызина

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Ранее слова поддержки в адрес Лии Ахеджаковой выразил народный артист СССР Олег Басилашвили. Он заявил, что готов подписать письмо в защиту Ахеджаковой, если такое появится.

Ранее народный артист России Василий Бочкарёв заявил, что он не согласен с критической позицией Ахеджаковой по спецоперации на Украине.