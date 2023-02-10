Киев, , 17:47 — REGNUM Воздушную тревогу объявили вечером 10 февраля во всех украинских регионах.

Тревога на всей территории Украины объявлена после 17:30 мск. Сначала этот режим ввели в Полтавской, Черкасской и Хмельницкой областях, а затем — по всей Украине.

Воздушная тревога Иван Шилов © ИА REGNUM

В течение дня 10 февраля воздушная тревога на всей территории Украины объявляется в третий раз (первый раз объявляли утром, второй раз — днём).

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