Киев, 10 февраля, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили вечером 10 февраля во всех украинских регионах.

Тревога на всей территории Украины объявлена после 17:30 мск. Сначала этот режим ввели в Полтавской, Черкасской и Хмельницкой областях, а затем — по всей Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В течение дня 10 февраля воздушная тревога на всей территории Украины объявляется в третий раз (первый раз объявляли утром, второй раз — днём).