Турция, 10 февраля, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что количество погибших из-за произошедшей в понедельник серии землетрясений превысило 19 тысяч человек.

Emre Can Yadoglu/Keystone Press Agency/Global Look Press Спасатели вытаскивают из-под завалов людей после землетрясения в Турции

«В десяти пострадавших от землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше провинциях погибли 19 тысяч 388 человек. Пострадавших — 77 тысяч 771», — заявил Эрдоган в ходе посещения Малатьи в пятницу, 10 февраля.

Также лидер турецкого государства отметил, что в ликвидации последствий катастрофы на данный момент участвует более 140 тысяч человек. По последним данным, количество погибших при землетрясении в Турции составляло 18 тысяч 342 человека, число раненых — 74 тысяч 242.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о случаях мародерства на территориях пострадавших от землетрясения провинций.