Рим, , 17:32 — REGNUM Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прокомментировала встречу президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским в Париже, которая состоялась 8 февраля. В ней участвовал и канцлер Германии Олаф Шольц.

Джорджа Мелони © Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

На пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе в ответ на замечания итальянских СМИ о том, что её не пригласили на эту встречу, итальянский премьер заявила, что в Париже не было 25 из 27 лидеров стран ЕС.

В связи с этим, как отметила итальянский премьер, она бы «посоветовала Макрону не проводить эту встречу», так как в ЕС «заинтересованы в том, чтобы передать идею единства с Украиной». Она также провела параллель, сравнив Европу с тонущим «Титаником», где тонут все пассажиры, вне зависимости от того, в каком классе у них каюта.

«Тот, кто считает, что Европа должна быть клубом, где есть те, кто важнее всех, и те, кто меньше, ослабляет Европу; [тот, кто считает] что есть первый и третий класс, ошибается. Стоит вспомнить «Титаник»: когда корабль затонет, неважно, сколько ты заплатил за билет», — заявила Мелони.

Напомним, о том, что приглашение президентом Франции Эммануэлем Макроном его украинского коллеги Владимира Зеленского в Париж было неуместным, Мелони заявила еще 9 февраля по прибытии на саммит ЕС. Она отметила, что считает, что сила ЕС «в единстве и сплочённости».

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