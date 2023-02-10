Львов, Украина, 10 февраля, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Во Львовской области Украины начался пожар на объекте критической энергетической инфраструктуры. Об этом в своем телеграм-канале написал глава областной администрации Максим Козицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По его словам, пожар начался после попадания ракеты в объект критической энергетической инфраструктуры.

«На месте работают все службы. Масштабы повреждений изучают специалисты. Из-за этого, а также из-за ситуации в других областях, на Львовщине возможны перебои с электроснабжением», — написал Козицкий.

Глава областной администрации также написал об отсутствии жертв и пострадавших.

Отметим, что в Минобороны РФ не подтверждают случаи атаки по инфраструктуре Львовской области. Со стороны прокиевских СМИ в последнее время поступает много недостоверных сообщений по поводу атак.