Вашингтон, 10 февраля, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Начавшаяся на Украине в 2014 году кампания по ущемлению прав русских коснулась и других национальных меньшинств в стране. Об этом написал в статье в американском журнале Newsweek венгерский политолог Балаж Тарнок, опубликованной 10 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Хотя предполагаемой целью этой политики было русскоязычное население Восточной Украины, она затронула и все другие группы этнических меньшинств, включая болгар, поляков, румын и венгров», — написал Тарнок.

Он отметил, что в середине декабря 2022 года парламент Украины принял новый закон о нацменьшинствах под предлогом приведения законодательства к нормам Евросоюза, но получилось «прямо противоположное». Тарнок отметил, что новый закон урезает права в том числе полякам, хотя они участвуют в боях на передовой, а Польша помогает Киеву, как только может.

«Это своего рода этнофобный неонационализм, восходящий к самым мрачным десятилетиям Европы», — подчеркнул политолог.

Напомним, в принятый на Украине в июле 2021 года перечень коренных народов страны не включили русский народ и другие народы, имеющие государства (белорусы, евреи, молдаване и пр.). Для народов, которые не признаны коренными, не предусмотрена возможность создавать СМИ на своём языке и представительские органы.