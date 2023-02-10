Нью-Йорк, США, , 17:31 — REGNUM Видеозапись расстрела украинскими боевиками российских военных в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека считают подлинной, заявила 10 февраля официальный представитель УВКПЧ Марта Уртадо.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам известно об этом видео, и мы считаем, что оно является подлинным», — заявила Уртадо в интервью ТАСС.

Дипломат сообщила, что УВКПЧ «выразило озабоченность» Киеву в связи с предполагаемыми убийствами военнопленных и в целом по поводу обращения украинских боевиков с военнопленными.

Она добавила, что в управлении изучили ещё одно видео, где «украинский солдат признаётся в убийстве и пытается оправдать его, утверждая, что жертвы отказались сдаться или что они были в числе военных контрактников и контрактников в сфере безопасности группы «Вагнер».

Уртадо подчеркнула, что эти слова не могут служить оправданием тому, что сделал украинский солдат. Его действия являются нарушением международного гуманитарного права. Теперь миссия ООН на Украине намерена «собрать и проанализировать больше информации об этом инциденте».

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Накануне, 9 февраля, в интернете появилось видео расстрела украинским боевиком сдавшегося в плен российского военного. Лежащего на снегу пленного человек с автоматом по-украински спрашивает, откуда он, и, не получив ответа, убивает его. При этом на видео видны ещё двое пленных.

Добавим, что в ноябре украинские боевики расстреляли группу пленных российских военных. Об этом стало известно из выложенной в Сеть видеозаписи. Материалы были переданы в ООН.

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