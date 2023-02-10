* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Пушилин: Киев в ходе переговоров по обмену пленными интересуется только боевиками «Азова»*

Москва, , 17:25 — REGNUM При проведении переговоров об обмене пленными Киев интересуется только судьбой боевиков украинского националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 10 февраля заявил журналистам врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Боевик Иван Шилов © ИА REGNUM

Как рассказал Пушилин, при проведении такого рода переговоров украинские власти не интересуют простые военнослужащие или мобилизованные из числа военных ВСУ.

«Их интересовали «азовцы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потому что это было сильно раскручено», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Киев продолжает вести переброску резервов в Марьинку, цепляясь за позиции и не сдавая их.