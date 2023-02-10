* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 10 февраля, 2023, 17:25 — ИА Регнум. При проведении переговоров об обмене пленными Киев интересуется только судьбой боевиков украинского националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 10 февраля заявил журналистам врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевик

Как рассказал Пушилин, при проведении такого рода переговоров украинские власти не интересуют простые военнослужащие или мобилизованные из числа военных ВСУ.

«Их интересовали «азовцы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потому что это было сильно раскручено», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Киев продолжает вести переброску резервов в Марьинку, цепляясь за позиции и не сдавая их.