Лондон, 10 февраля, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Киевские военные уже в скором времени могут потерять контроль над несколькими крупными городами. Такой прогноз сделал генерал британской армии Руперт Джонс.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Читайте также: В Херсонской области сообщили о скором отступлении ВСУ из Херсона

По словам Джонса, которые приводит Express, речь идёт о Харькове и Запорожье. Кроме того, считает генерал, украинские подразделения после ряда серьёзных поражений могут отойти из Артёмовска (Бахмута). Он подчеркнул, что с точки зрения статуса это имело бы большое значение для России.

Что касается конкретных населённых пунктов на территории Украины, где будут проходить самые важные сражения, их пока назвать трудно, признался Джонс, пока не будет начато новое наступление.

Также в сюжете: Байден считает, что Путин «уже потерял Украину»

«В ближайшие недели мы увидим много спекуляций. Я думаю, нам всем должно быть ясно, что это будет не то, чего мы все ожидаем», ― добавил британский генерал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские чиновники и военные готовятся к выходу из Херсона. Об этом, по его словам, свидетельствует то, что представители Украины начали вывозить ценности из литературного музея города.