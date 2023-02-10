Севастополь, , 17:17 — REGNUM Звуки стрельбы в районе Артиллерийской бухты в Севастополе связаны с военными учениями. Об этом в своем телеграм-канале 10 февраля написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Артиллерийская бухта. Севастополь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Это тренировки наших военнослужащих, идет плановое выполнение упражнений по стрельбе», — написал Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» провёл артиллерийские стрельбы по морской цели в Атлантическом океане. Стрельбы прошли в рамках подготовки к проведению совместных с ВМС ЮАР и ВМС Китая военно-морских учений.