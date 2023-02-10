Донецк, , 17:11 — REGNUM Китайское издание Global Times считает, что поставки Украине западных истребителей приведет к прямой конфронтации Североатлантического альянса НАТО и Российской Федерации.

Пилот © Master Sgt. Nathan Lipscomb/Keystone Press Agency/Global Look Press

По информации источника, необходимость быстро ввести истребители в режим боевой готовности потребует от прямого участия пилотов альянса, что сделает НАТО участником конфликта.

Также, по мнению китайских экспертов, решение о поставке истребителей вынудит Москву ускорить разработку нового современного оружия, в разы превосходящего стоящие на вооружении НАТО аналоги.

«<…> Маловероятно, что истребители будут размещены на территории Украины. Скорее всего, их базой станут аэродромы Польши и соседних стран. Таким образом, эти европейские государства также станут прямыми участниками конфликта», — считает источник.

Ранее сообщалось, что Украина подала Нидерландам заявку на поставку истребителей F-16 в распоряжение ВСУ.

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