Донецк, 10 февраля, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Поставки Украине западных истребителей приведут к прямой конфронтации Североатлантического альянса и Российской Федерации. Так считают эксперты китайского издания Global Times.

Master Sgt. Nathan Lipscomb/Keystone Press Agency/Global Look Press Пилот

По их мнению, необходимость быстро ввести истребители в режим боевой готовности потребует прямого участия пилотов альянса, что сделает НАТО участником конфликта.

Также, по мнению китайских экспертов, решение о поставке истребителей вынудит Москву ускорить разработку нового современного оружия, в разы превосходящего стоящие на вооружении НАТО аналоги.

«<…> Маловероятно, что истребители будут размещены на территории Украины. Скорее всего, их базой станут аэродромы Польши и соседних стран. Таким образом, эти европейские государства также станут прямыми участниками конфликта», — считают эксперты.

Ранее сообщалось, что Украина подала Нидерландам заявку на поставку истребителей F-16 в распоряжение ВСУ.