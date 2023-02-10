Берлин, 10 февраля, 2023, 17:07 — ИА Регнум. В Германии не планируют в ближайшее время рассматривать вопрос о поставке Киеву боевых самолетов. Об этом журналистам 10 февраля сообщила представитель минобороны ФРГ Арне Коллатц.

Arnulf Hettrich, via www. imago-i/www. imago-images.de/Global Look Press Немецкий истребитель Eurofighter Typhoon

«На данный момент для нас поставки (истребителей) не являются темой», — заявил представитель ведомства.

Напомним, ранее в ответ на вопросы депутатов бундестага о поставке истребителей Украине канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что это вопрос на повестке дня не стоит ни сейчас, ни в будущем.

Однако, стоит напомнить, что еще в сентябре 2022 года Олаф Шольц заявил, что поставка танков Киеву «была бы катастрофой» и отрицал такую возможность. Тем не менее уже в 2023 году Германия приняла решение о поставке Украине 14 танков Leopard 2 и, по данным СМИ, 178 танков Leopard 1.