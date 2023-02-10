Москва, 10 февраля, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Киев продолжает вести переброску резервов в Марьинку в Донецкой Народной Республике (ДНР), цепляясь за позиции и не сдавая их. Об этом 10 февраля заявил журналистам врио главы региона Денис Пушилин.

Alexander Rekun/Global Look Press Денис Пушилин

Как отметил Пушилин, в данный момент в районе Марьинки продолжает сохраняться серьёзная ситуация, так как враг цепляется за свои позиции, не желая их оставлять.

«Продолжается переброска в западную часть Марьинки резервов [вооружённых формирований Украины]», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские подразделения закрепились на окраине Уледара.