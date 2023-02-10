Вашингтон, , 17:00 — REGNUM Министерство обороны США заинтересовано в возобновлении финансирования нескольких сверхсекретных программ на Украине, приостановленных в 2022 году перед началом специальной военной операции России. Соответствующее предложение американские военные чиновники готовят на ближайшие месяцы, когда Конгресс США начнёт работу по финансированию программ Пентагона. Об этом 10 февраля сообщает газета Washington Post.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Издание отмечает, что в случае одобрения программы могут возобновиться уже в 2024 году. При этом официальные лица Конгресса заявили, что результат будет предсказать трудно, особенно учитывая раскол в рядах республиканцев по поводу огромных сумм, расходуемых на Украину. Другие утверждают, что относительно небольшие расходы на программы — 15 миллионов долларов в год на подобную деятельность по всему миру — это выгодная сделка по сравнению с десятками миллиардов долларов, выделяемых на обучение и вооружение украинских сил и пополнение запасов в США.

Также отмечается, что в случае одобрения предложения Пентагона этот шаг позволил бы американским войскам специальных операций нанимать украинских оперативников для наблюдения за передвижениями российских военных и противодействия дезинформации.

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Как пояснил генерал в отставке Марк Шварц, военные чиновники стремятся возобновить эту деятельность на Украине, чтобы гарантировать, что с трудом наработанные отношения не потеряются с течением конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, члены Республиканской партии США выступили против военной и финансовой помощи Украине от Вашингтона. Как заявил один из авторов «Резолюции об усталости от Украины» конгрессмен Мэтт Гетц, США находятся в состоянии управляемого упадка, и он усугубится, если продолжить тратить деньги налогоплательщиков на иностранный военный конфликт. Республиканец также призвал начать проверку Пентагона, отметив, что средства отправляются в Киев без должной отчётности.