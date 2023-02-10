Москва, , 16:58 — REGNUM Цены на нефть марок Brent и WTI резко выросли более чем на 2% после решения России в марте снизить добычу. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Цена на нефть марки Brent скорректировалась до $85,6 за баррель, а на WTI — до $78,95 по состоянию на 10 февраля.

Эксперты предполагают, что к росту мировых цен привело решение России. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что с марта Россия снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля вице-премьер РФ Александр Новак заявил о сохранении риска снижения добычи нефти.