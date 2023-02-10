Москва, 10 февраля, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Тренера и директора музея фигурного катания Андрея Уварова задержали по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней воспитанницы. Он находится в СИЗО, а в деле становится всё больше потерпевших. Об этом ИА REGNUM сообщили в правоохранительных органах.

Цитата из видео с канала: Andy U Андрей Уваров.

Следственный комитет возбудил первое уголовное дело на 47-летнего тренера и директора единственного музея фигурного катания в России Андрея Уварова ещё 26 января. Причиной стали подозрения в домогательствах к несовершеннолетним девочкам, одна из которых недавно обратилась в полицию. На Уварова сразу завели уголовное дело, а его самого отправили в СИЗО в тот же день. Пока мужчина находится под стражей, следствие находит всё новых жертв. 7 февраля очередная пострадавшая дала показания о домогательствах в её адрес, это стало поводом для возбуждения ещё одного дела. А 9 февраля у следствия появились основания для третьего уголовного дела на Уварова: очередная девушка дала показания о событиях 11-летней давности.

«В ходе расследования уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины было установлено, что в конце 2011 года в выставочном зале в районе «Тушино» во время занятий по рисованию обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, которой на момент совершения преступления было 7 лет», — рассказал собеседник агентства.

Читайте также: Тренера по фигурному катанию Уварова подозревают в домогательствах

Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля одна из бывших воспитанниц Андрея Уварова, которая посещала его тренировки по фигурному катанию в 2015–2016 годах, рассказала о домогательствах со стороны мужчины. На тот момент девочке было всего 12 лет. По версии следствия, Уваров совершал насильственные действия в отношении несовершеннолетних с применением угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. На тренера уже пожаловались несколько девушек, следователи предполагают, что жертв может быть намного больше.