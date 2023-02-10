Москва, , 16:57 — REGNUM Российские подразделения закрепились на окраине Уледара Донецкой Народной Республики, а ВСУ уже начали готовить линии обороны за пределом города. Об этом 10 февраля сообщил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть определенная информация о новых линиях, которые противник пытается обустроить за пределами Угледара», — сказал Пушилин.

Он также рассказал, что освобождение города замедляется из-за того, что украинская сторона постоянно подвозит туда подкрепления. Тем не менее российские подразделения продолжают продвигаться вглубь города.

Напомним, ранее Пушилин сообщил, что ВСУ заминировали в Угледаре многоэтажные дома, готовясь к отступлению, а также удерживают мирных жителей в городе. Российские военнослужащие, обнаружив гражданских на освобождённой территории, эвакуируют их в Волноваху.