ВСУ начали создавать линию обороны за Угледаром — Пушилин
Москва, 10 февраля, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Российские подразделения закрепились на окраине Уледара Донецкой Народной Республики, а ВСУ уже начали готовить линии обороны за пределом города. Об этом 10 февраля сообщил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Есть определенная информация о новых линиях, которые противник пытается обустроить за пределами Угледара», — сказал Пушилин.
Он также рассказал, что освобождение города замедляется из-за того, что украинская сторона постоянно подвозит туда подкрепления. Тем не менее российские подразделения продолжают продвигаться вглубь города.
Напомним, ранее Пушилин сообщил, что ВСУ заминировали в Угледаре многоэтажные дома, готовясь к отступлению, а также удерживают мирных жителей в городе. Российские военнослужащие, обнаружив гражданских на освобождённой территории, эвакуируют их в Волноваху.