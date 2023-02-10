Стамбул, Турция, 10 февраля, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Российское генконсульство в Турции не будет принимать дополнительные меры безопасности после закрытия консульств ряда стран. Ранее был прекращен прием в консульствах Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле якобы из-за угрозы терактов. В Российском консульстве не считают их настолько серьезными, чтобы усиливать меры безопасности, заметил генконсул РФ Андрей Буравов.

Zuma/TASS Генконсульство РФ в Стамбуле

«Мы <…> какой-то угрозы не усматриваем и, соответственно, необходимости в том, чтобы в этой связи демонстративно или недемонстративно предпринимать какие-то дополнительные меры по обеспечению безопасности», — приводит слова Буравова РИА Новости.

Как отметил дипломат, турецкие власти предприняли соответствующие меры по усилению безопасности диппредставительств. Консульство РФ также находится с правоохранительными органами Турции в контакте, чтобы отслеживать возможные угрозы.

Напомним, в конце января 2023 года ряд иностранных консульств в Турции заявили о вероятности терактов в Стамбуле на фоне акций по сожжению Корана в некоторых странах Европы. Акции были обусловлены действиями Турции в процессе вступления Швеции в НАТО.