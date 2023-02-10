Путин поручил предусмотреть субсидии на морские перевозки продукции деревообработки с северо-запада

Архангельск, , 16:51 — REGNUM Возможность введения субсидий для перевозок продукции деревообработки по морским маршрутам из портов северо-запада России поручил предусмотреть правительству президент РФ Владимир Путин 10 февраля в ходе совещания по вопросам развития лесопромышленности в Архангельской области.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Устьянского лесопромышленного комплекса © Павел Бедняков/РИА Новости

«Прошу предусмотреть субсидии на морские перевозки продукции деревообработки из портов северо-запада [страны]», — сказал он.

При этом российский лидер подчеркнул, что из-за антироссийских санкций стран Запада в наибольшей степени пострадали компании Северо-Западного федерального округа, в связи с чем «именно для этих предприятий нужны дополнительные меры поддержки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в ходе своей поездки в Архангельскую область осмотрел лесопильный цех Устьянского лесопромышленного комплекса.