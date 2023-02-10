Устьянский район, Архангельская область, 10 февраля, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Меры по обеспечению вывоза по железной дороге больших объёмов лесной продукции поручил принять президент РФ Владимир Путин 10 февраля в ходе совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса.

Александр Рюмин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин во время посещения Устьянского лесопромышленного комплекса

Президент обратился к РЖД и правительству с просьбой «посмотреть, что можно сделать для увеличения вывоза продукции по железной дороге».

Призвав сосредоточиться на этом вопросе, глава государства сказал, что нужно помогать тем, «кто оказался в непростой ситуации».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент в ходе поездки в Архангельскую область заявил, что производителям деревообрабатывающей сферы нужно помочь наладить связи с новыми потенциальными заказчиками.