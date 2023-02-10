Путин предложил временную меру для арендаторов лесных участков
Архангельск, 10 февраля 2023, 16:47 — REGNUM Арендаторам лесных участков необходимо предоставить отсрочку по уплате аренды за не заготовленную древесину. С таким предложением 10 февраля на совещании по вопросам развития лесопромышленной отрасли выступил президент РФ Владимир Путин.
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Глава государства указал, что объёмы сократились, продукции нет, а люди платят аренду.
Российский президент подчеркнул, что нужно обеспечить возможность списания таких обязательств в объёме не выше фактических затрат на перевозку продукции за вычетом соответствующих субсидий.
Он отметил, такое решение предлагается в качестве временной меры, так как есть надежда, что «ситуация выправится так или иначе».
Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Архангельской области. Она посвящена развитию лесопромышленного комплекса.
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