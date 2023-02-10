Архангельск, , 16:47 — REGNUM Арендаторам лесных участков необходимо предоставить отсрочку по уплате аренды за не заготовленную древесину. С таким предложением 10 февраля на совещании по вопросам развития лесопромышленной отрасли выступил президент РФ Владимир Путин.

На совещании по вопросам развития лесопромышленной отрасли © Алексей Филиппов/POOL/ТАСС

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Глава государства указал, что объёмы сократились, продукции нет, а люди платят аренду.

«Конечно, нужно эту несправедливость зачистить, как говорится, ― сказал российский лидер. ― Предлагаю […] предоставить бизнесу отсрочку, об этом тоже упоминалось сегодня, я согласен с этим, отсрочку по уплате аренды лесных участков за не заготовленную древесину».

Российский президент подчеркнул, что нужно обеспечить возможность списания таких обязательств в объёме не выше фактических затрат на перевозку продукции за вычетом соответствующих субсидий.

«Имеется ввиду тех 500 миллионов, которые предусмотрены, во всяком случае сегодня», ― уточнил Путин.

Он отметил, такое решение предлагается в качестве временной меры, так как есть надежда, что «ситуация выправится так или иначе».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Архангельской области. Она посвящена развитию лесопромышленного комплекса.

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