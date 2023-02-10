Госпитализированный фигурист Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук — «112»

Москва, , 16:46 — REGNUM Ранее госпитализированный фигурист Роман Костомаров, являющийся олимпийским чемпионом 2006 года в танцах на льду, согласился на ампутацию пальцев рук. Об этом 10 февраля сообщает телеграм-канал «112».

Фигурист Роман Костомаров на сцене © Петр Ковалев/ТАСС

«Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить кровоснабжение и некроз будет угрожать жизни фигуриста», — говорится в сообщении.

Также указывается, что фигурист пришёл в себя после операции по ампутации левой ступни и зачистке правой ступни, и отмечается, что у него нормальная температура тела.

Кроме того, добавляется, что медиков беспокоит некроз пальцев рук Костомарова, которые почернели и не активны. Врачи считают состояние олимпийского чемпиона крайне тяжёлым и пока не готовы отключить его от аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что плохое состояние здоровья фигуриста Романа Костомарова может привести к разрушению печени и почек.