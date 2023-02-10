Москва, , 16:43 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в пятницу, 10 февраля, провел телефонный разговор с главой военного ведомства Армении Суреном Папикяном.

Сергей Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщается на официальном сайте Минобороны России, стороны обсудили условия региональной безопасности и российско-армянское военное и военно-техническое сотрудничество.

«10 февраля 2023 года состоялся телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу с министром обороны Армении Суреном Папикяном. В ходе разговора главы оборонных ведомств обсудили стояние региональной безопасности, а также актуальные вопросы российско-армянского военного и военно-технического сотрудничества», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее Сергей Шойгу на селекторном совещании 7 февраля привел официальные данные о потерях Вооруженных сил Украины в рамках проведения Россией специальной военной операции. По словам Шойгу, за января 2023 года украинская сторона потеряла более 6,5 тысяч военнослужащих.

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