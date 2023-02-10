Глава комитета Госдумы хочет изменить структуру органов власти, отвечающих за национальную политику

Москва, , 16:41 — REGNUM Изменить управленческую структуру органов власти, отвечающих за реализацию национальной политики, предложил глава комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Государственная дума РФ Иван Шилов, ИА REGNUM

«Сегодня, как правило, вопросами межнациональных отношений занимаются региональные министерства культуры, спорта, информационной и молодежной политики. Такая управленческая структура не соответствует масштабу задач, которые стоят в настоящее время перед чиновниками. Более того, подобная практика в некоторых случаях позволяет просто подменять серьезную работу в этой сфере культурными мероприятиями, фестивалями и концертами. Только к таким формам сводить национальную политику недальновидно, а подчас опасно», — отметил Семигин.

Парламентарий также предложил объединить на площадке координационного совета при ФГБУ «Дом народов России» не только общественные организации этнокультурной направленности, но и все Дома дружбы народов России и подобные им учреждения, созданные в регионах в последние годы.

«Уверен, координационный совет станет хорошей площадкой для тесного взаимодействия органов власти и общественности, а главное, поможет эффективному решению общих задач укрепления единства и межнационального согласия во всех 89 субъектах России», — заявил Семигин.

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