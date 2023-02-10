Москва, 10 февраля 2023, 16:38 — REGNUM Российские военные закрепились в северной части Артемовска. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время беседы с журналистами 10 февраля в Москве.

Бахмут (Артемовск)
Бахмут (Артемовск)
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) перерезали три из четырех путей снабжения ВСУ.

«На артемовском направлении уже закрепились, обошли Артемовск с северной, южной и восточной части», — пояснил Пушилин.

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Кроме того, Пушилин заявил журналистам, что российские военные закрепились в южной части Угледара, но Киев перебрасывать резервы в город. Там идёт эвакуация гражданских лиц. ВСУ также предпринимают попытку обустроить новые линии обороны за пределами города.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Совместного центра по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Майорск, Михайловку и Новобахмутовку.

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