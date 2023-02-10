Москва, 10 февраля, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Российские военные закрепились в северной части Артемовска. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время беседы с журналистами 10 февраля в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) перерезали три из четырех путей снабжения ВСУ.

«На артемовском направлении уже закрепились, обошли Артемовск с северной, южной и восточной части», — пояснил Пушилин.

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Кроме того, Пушилин заявил журналистам, что российские военные закрепились в южной части Угледара, но Киев перебрасывает резервы в город. Там идёт эвакуация гражданских лиц. ВСУ также предпринимают попытку обустроить новые линии обороны за пределами города.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Совместного центра по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Майорск, Михайловку и Новобахмутовку.