Пушилин рассказал об эвакуации из Угледара гражданского населения
Жителей с освобождённой территории Угледара эвакуируют в Волноваху — Пушилин
Москва, 10 февраля, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Российские военнослужащие при освобождении территории Угледара Донецкой Народной Республики эвакуируют находящееся там гражданское население. Об этом 10 февраля сообщил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения. Вывозили гражданских и перемещали их в относительно безопасное место, это Волноваха», — сказал Пушилин.
Он сообщил, что российские подразделения закрепились в южной части Угледара, но украинское командование направляет туда дополнительные силы для удержания позиций. Это замедляет темпы освобождения города.
Напомним, 6 февраля Пушилин сообщил, что в Угледаре продолжают оставаться около тысячи мирных жителей. Он также рассказал, что ВСУ уже начали обустраивать рубежи обороны за пределами города.