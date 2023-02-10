Москва, 10 февраля, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Российские военнослужащие при освобождении территории Угледара Донецкой Народной Республики эвакуируют находящееся там гражданское население. Об этом 10 февраля сообщил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Угледар

«Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения. Вывозили гражданских и перемещали их в относительно безопасное место, это Волноваха», — сказал Пушилин.

Он сообщил, что российские подразделения закрепились в южной части Угледара, но украинское командование направляет туда дополнительные силы для удержания позиций. Это замедляет темпы освобождения города.

Напомним, 6 февраля Пушилин сообщил, что в Угледаре продолжают оставаться около тысячи мирных жителей. Он также рассказал, что ВСУ уже начали обустраивать рубежи обороны за пределами города.