Путин предложил выделить кредиты на 15 млрд рублей на обновления муниципальных котельных

Архангельск, , 16:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин предложил выделить бюджетные кредиты для обновления котельных в населенных пунктах. Сумма таких кредитов составит 15 млрд рублей. Они будут предоставлены в течение двух лет. Об этом глава государства заявил 10 февраля в ходе совещания по развитию лесопромышленной отрасли, которое он проводит в режиме видеоконференцсвязи из Архангельской области.

Новая котельная в Тихвине Инга Слажинскайте © ИА REGNUM

«Предлагаю в ближайшие два года выделить инфраструктурные бюджетные кредиты в объеме 15 млрд руб для обновления муниципальных котельных», — заявил президент РФ.

По словам Путина, речь идет о переводе котельных на топливные гранулы в тех случаях, когда такой переход целесообразен и экономически обоснован.

Напомним, ранее Владимир Путин предложил сократить число котельных в городе Санкт-Петербурге, работающих на угле и мазуте. Такое решение должно быть принято после того, как в ходе встречи 18 января 2023 года с губернатором этого города Александром Бегловым тот рассказал, что из-за большого промышленного потенциала в городе ухудшается ситуация с выбросами в атмосферу.

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