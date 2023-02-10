Оттава, , 16:33 — REGNUM Посол Российской Федерации в Оттаве Олег Степанов в пятницу, 10 февраля, в беседе с РИА Новости заявил, что в канадских городах наблюдаются признаки русофобии.

Оттава (сс) Tony Webster

«Обстановка в Оттаве и других городах страны, где есть российские загранучреждения, — Торонто и Монреале — напряженная. С началом СВО власти и корпоративные медиаиздания заняли откровенно русофобскую позицию», — рассказал дипломат.

Как отмечает Олег Степанов, правоохранительные органы предпочитают игнорировать обращения по теме безопасности и сообщения об угрозах. Так, например, канадские полицейские не всегда замечают, когда некоторые канадцы нападают на автомобили дипломатов.

Ранее Степанов заявлял, что власти Канады заблокировали планы Российской Федерации по расширению консульского присутствия на территории государства.

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