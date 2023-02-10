Путин заявил, что лесной промышленности нужны отечественные технологии и оборудование

Устьянский район, Архангельская область, , 16:31 — REGNUM В деревообрабатывающей промышленности всё ещё наблюдается зависимость от зарубежных партнёров, заявил 10 февраля президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса.

Троицкий лес Василий Иванов © ИА REGNUM

Владимир Путин «Конечно, ключевой вопрос — это наличие современных технологий и оборудования для переработки леса».

По словам президента, «зависимость от зарубежных партнёров» в этом отношении всё ещё высока. Хотя это и нелегко, но зависимость эту нужно преодолевать, заявил глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин, находясь в рабочей поездке в Устьянском районе Архангельской области, указал на необходимость помогать деревообрабатывающим предприятиям.

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