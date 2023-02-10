Путин: лесная промышленность всё ещё зависит от зарубежных партнёров
Устьянский район, Архангельская область, 10 февраля 2023, 16:31 — REGNUM В деревообрабатывающей промышленности всё ещё наблюдается зависимость от зарубежных партнёров, заявил 10 февраля президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса.
По словам президента, «зависимость от зарубежных партнёров» в этом отношении всё ещё высока. Хотя это и нелегко, но зависимость эту нужно преодолевать, заявил глава государства.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин, находясь в рабочей поездке в Устьянском районе Архангельской области, указал на необходимость помогать деревообрабатывающим предприятиям.
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