Устьянский район, Архангельская область, 10 февраля, 2023, 16:31 — ИА Регнум. В деревообрабатывающей промышленности всё ещё наблюдается зависимость от зарубежных партнёров, заявил 10 февраля президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса.

Василий Иванов ИА REGNUM Троицкий лес

Владимир Путин «Конечно, ключевой вопрос — это наличие современных технологий и оборудования для переработки леса».

По словам президента, «зависимость от зарубежных партнёров» в этом отношении всё ещё высока. Хотя это и нелегко, но зависимость эту нужно преодолевать, заявил глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин, находясь в рабочей поездке в Устьянском районе Архангельской области, указал на необходимость помогать деревообрабатывающим предприятиям.