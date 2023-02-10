Москва, 10 февраля, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят ракетные удары по тыловым городам, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Москве на встрече с журналистами 10 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Сейчас мы видим в последнюю неделю определенное обострение. По тыловым городам противник тоже наносит удары», — сказал Пушилин.

По его словам, противник наносит удары по гражданской инфраструктуре, критической инфраструктуре.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории ДНР за последнюю неделю в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли девять мирных жителей.