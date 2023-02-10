Государство открыло 383 современных кинозала и привлекло «Пушкинской картой» более 7,5 млн зрителей

Москва, , 17:38 — REGNUM С тех пор, как 1 февраля 2022 года обладатели «Пушкинской карты» получили возможность приобрести билет в кино, оплатив его «Пушкинской картой», уже куплено более 7,5 млн билетов на сумму более 2 млрд рублей. Это почти каждый пятый билет на фильмы, включенный в программу, сообщил 10 февраля корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко. По его словам, программа «Пушкинская карта» определенно мотивировала молодежь к просмотру отечественных фильмов.

Чебурашка Цитата из х/ф «Чебурашка». Реж. Дмитрий Дьяченко. Россия 2023

«По данным опросов киноаудитории, почти для каждого четвертого зрителя 14-22 лет, а это почти четверть всей аудитории, возможность оплаты билета по «Пушкинской карте» стала ключевой причиной выбора фильма. Данная программа повлияла и на саму структуру киноаудитории — она стала моложе», — пояснил Дмитрий Давиденко.

По его словам, средний возраст кинозрителя снизился до 26 лет. Доля подростковой аудитории, 12-17 лет, возросла до 23,9%:

«Если ранее самым крупным сегментом киноаудитории были зрители 25-34 лет, то в 2022 году доля зрителей 18-24 лет стала доминирующей в структуре аудитории, возросла до 32,6%».

Он также отметил, что доля сборов от продажи билетов по «Пушкинской карте» в общем объеме сборов фильмов, включенных в программу, за 11 месяцев составила в среднем 24%. Доля «пушкинских» билетов варьируется в зависимости от фильма: какие-то картины более интересны молодежи, и по ним доля выше, а какие-то имеют более широкую зрительскую аудиторию, и доля по ним получается ниже.

Кинотеатр Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Например, среди 10 крупнейших российских картин 2022 года максимальная доля билетов, проданных по «Пушкинской карте», у фильма «Мира» (40%), у новогодней комедии «Елки 9» (36%), у спортивной драмы «Мистер Нокаут» (32%). У самого кассового фильма «Чебурашка» доля билетов, проданных по «Пушкинской карте», составила 14%», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко.

Напомним, отечественные кинофильмы становятся доступнее благодаря всероссийской программе «Пушкинская карта», по которой молодёжь в возрасте от 14 до 22 лет может посещать сеансы за счёт государства. С мая 2022 года программа охватывает все российские фильмы, в том числе, созданные без государственной поддержки, после их одобрения на экспертном совете при Министерстве культуры.

Зрители Марина Каширская © ИА REGNUM

Так, например, 23 февраля в широкий российский прокат выходит фильм «Папы против мам». По сюжету двое приятелей-соседей одновременно ссорятся со своими жёнами и развязывают комичную войну полов. Когда родители ведут себя как дети, настоящим детям остаётся только вызвать дедушку — генерала в отставке. Миротворческая миссия начинается. Полный список премьер февраля, доступных по Пушкинской карте, по ссылке.

Продвигать отечественное кино помогает национальный проект «Культура», благодаря которому за четыре года в России создано 383 современных кинозала. Они открываются в сёлах и городах с численностью населения до 500 тысяч человек.

В Константиновском социально-культурном комплексе Тутаевского района Ярославской области открылся кинозал: закупили оборудование: цифровой кинопроектор, акустическую систему, экран, сервер воспроизведения, 3D-систему, технику для тифлокомментирования. Зрительный зал рассчитан на 86 мест. Особое внимание уделили безопасности: в помещении оборудовали эвакуационные выходы. Теперь жителям района доступны все новинки отечественного кинематографа, в том числе и по «Пушкинской карте». До открытия кинозала, чтобы попасть на премьеру, константиновцы ездили в Ярославль или Тутаев.

Зрители Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Огромное спасибо, что нам теперь никуда не нужно ездить. Мы будем смотреть кино в нашем красивом, добром, большом Доме культуры», — поделилась почётный житель посёлка Константиновский Нина Хачева.

Кино стало доступнее и для жителей Джидинского района Бурятии. Современный кинозал открылся в районном культурно-досуговом центре «Гармония» в селе Петропавловка. В зале провели косметический ремонт, заменили коммуникации, закупили 450 кресел, установили оборудование для кинопоказа. Сейчас разрабатывают репертуарный план.

«Кино по-прежнему остаётся важнейшим из искусств. Это неоспоримый факт. Во все времена зрители подражали героям кинофильмов. Кино остаётся важнейшей частью воспитания подрастающего поколения. И тем отрадней, что в нашей родной Джиде в ближайшее время появится свой, современный кинозал. Это даст возможность жителям удалённых сёл в полной мере приобщиться к миру кино, к миру великого искусства», — поделился своим мнением местный житель Сергей Елисеев.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, основная задача национального проекта «Культура» — сделать культуру доступнее для каждого жителя страны. С этой целью с 2019 года открываются современные кинозалы в городах с численностью населения до 500 тысяч человек.

Всероссийская программа «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября 2021 года. Это специальная инициатива для популяризации культуры среди молодёжи. По «Пушкинской карте» можно посещать музеи, театры, концертные залы и кинотеатры. С этого года на балансе карты пять тысяч рублей, две из которых можно потратить на просмотр фильмов.

Получить карту можно скачав приложение «Госуслуги. Культура» и авторизовавшись в нём с помощью учётной записи на портале «Госуслуг». Афиша актуальных событий размещена на портале Культура. рф и в приложении «Госуслуги Культура».