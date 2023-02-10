В ДНР за неделю в результате обстрелов ВСУ погибли девять мирных жителей

Донецк, , 16:20 — REGNUM За прошедшую неделю на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрелов вооружённых формирований Украины (ВФУ) погибли девять мирных жителей. Об этом 10 февраля сообщает аппарат омбудсмена региона Дарьи Морозовой в своём телеграм-канале.

Артиллерийский обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как следует из данных обнародованной пресс-службой аппарата ДНР инфографики, в регионе за период с 3 по 9 февраля из-за обстрелов украинских войск погибли девять мирных жителей и ещё 23 человека пострадали.

Кроме этого, уточняется, что за всё время вооруженной украинской агрессии от действий ВСУ погибли в общей сложности 5468 мирных жителей, включая 126 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько районов Донецка, а также Луганское, Новобахмутовка и Озеряновка подверглись обстрелам со стороны ВФУ.