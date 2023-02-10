Донецк, 10 февраля, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли Донецк, Горловку, Майорск, Михайловку и Новобахмутовку. Об этом 10 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что обстрел Кировского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 11:45 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 11:55 ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 152 мм по Михайловке, в 12:00 восемь снарядов калибра 152 мм по Новобахмутовке, в 12:05 12 мин калибра 82 мм по Майорску и пять снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка, в 12:20 и 13:00 13 и десять мин калибра 120 мм по Горловке, в 13:50 пять снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка и в 13:55 шесть снарядов калибра 152 мм по Михайловке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько районов Донецка, а также Луганское, Новобахмутовка и Озеряновка подверглись обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины.