Москва, 10 февраля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Законопроект о бесплатных парковках для ветеранов боевых действий внесли в Госдуму депутаты Алексей Журавлёв («Родина») и Александр Бородай («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«Мы предлагаем внести изменения в часть первую статьи 16 федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» в части введения дополнительной меры социальной поддержки всех без исключения лиц, имеющих статус ветерана боевых действий, на бесплатные парковочные места в городах Российской Федерации, где присутствует система платных парковок», — заявил Журавлёв.

Льгота распространяется на автотранспорт, принадлежащий ветеранам боевых действий на праве собственности. Также ею смогут воспользоваться ветераны боевых действий, пользующиеся каршерингом и такси.

Льготу планируется предоставить также для транспортных средств родственников и лиц, осуществляющих перевозку ветерана боевых действий, рассказал парламентарий.

Причём предлагается прописать ограничение: льгота распространяется только на одно транспортное средство.

Принятие закона позволит дополнительно стимулировать и поддерживать лиц, принимающих или принимавших ранее участие в боевых действиях на стороне воинских или добровольческих подразделений на стороне и в интересах СССР и Российской Федерации, отмечают авторы инициативы.