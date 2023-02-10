Минск, 10 февраля, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии возьмет под контроль цены на импортные товары. Поручение об этом дал белорусский президент Александр Лукашенко. Эта мера должна быть направлена на формирование доступности импортной продукции для белорусских граждан, отметил президент РБ 10 февраля в ходе совещания по ценообразованию.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Как подчеркнул Лукашенко, правительству Белоруссии «удалось не допустить пустых полок». В торговле имеется разнообразный ассортимент продукции за счет поставок в основном из России и Турции.

«Но это не повод успокаиваться. Цены на импортные товары должны быть по карману нашим гражданам, особенно, если что-то мы не производим сами», — заявил Лукашенко.

По словам главы Белоруссии, импортеры получают большую прибыль, но надо выяснить, насколько она справедлива. Необходимо установить контроль над ценами на импорт, и иногда это должно делаться вручную, заметил Лукашенко.